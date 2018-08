Quergedacht: Über kurze Hosen und fliegende Kreditkarten

Delmenhorst. Männer in kurzen Hosen, fliegende Kreditkarten, zu kurze Pommes: Die Apokalypse ist nah, befürchtet Marco Julius in einer neuen Folge „Quergedacht“.

Ich hätte mir, als ich so Anfang 20 war, nie im Leben träumen lassen, dass ich mit 45 noch viel besser aussehen würde. Tja, und was soll ich sagen? So ist es dann am Ende auch nicht gekommen. Jegliches hat eben seine Zeit, nichts ist für immer. Das Haar wird lichter, dafür spendet der Bauch mehr Schatten. Und doch, so viel (Bein-)Freiheit muss sein, trage ich in diesem infernalischen Sommer kindlich kurze Hosen. Mag auch das Deutsche Institut für Herrenmode vor Jahrzehnten einmal davor gewarnt haben, durch das Tragen eben jener kurzen Hosen machten Männer im Sommerurlaub ihre Heimat lächerlich – ich sage: nur 3/4-Hosen, die stehen für den Verfall der Sitten. Auf lange Sicht können aber kurze Hosen ein Teil der Rettung dieser Welt sein.

Fragwürdiger Kreditkartenwurf

Wobei diese Welt, das ist an dieser Stelle oft wortreich beklagt worden, längst am Abgrund steht. Nicht nur modisch. Kürzlich ist, als weiteres Zeichen der nahenden Apokalypse, die Frage, wer beim Fußballspiel Paris St. Germain gegen Arsenal den Anstoß ausführen darf, nicht, wie üblich, per Münzwurf entschieden worden. Nein, der Schiedsrichter hat, auf Geheiß des Sponsors, eine Kreditkarte in die Luft geworfen. Muss man mehr wissen über den Ist-Zustand der Welt im Allgemeinen und des Fußballs im Speziellen?

Wer noch ein Zeichen des nahen Untergangs braucht: Bitteschön! Aufgrund der Dürre in Deutschland werden die Pommes frites kürzer und dicker, die Kartoffeln gedeihen nicht. Wer aber könnte sich mehr einfühlen in schrumpelige Knollen als ein Mittvierziger in kurzen Hosen?