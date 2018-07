Delmenhorst. Auf der Cramerstraße in Delmenhorst sind am Montag ein SUV und ein Transporter zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit.

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Transporter und einem SUV ist es am Montag gegen 16.20 Uhr in Delmenhorst gekommen. Ein 28-jähriger Mann aus Groß Ippener befuhr mit seinem Transporter die Cramerstraße in Richtung Stadtmitte und wollte nach links auf das Gelände eines Supermarkts abbiegen. Dabei übersah er das entgegenkommende SUV eines 24-jährigen Bremers. Zwischen den Fahrzeugen kam es zum Zusammenstoß, durch den beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Der Gesamtschaden wurde auf 8.000 Euro geschätzt.