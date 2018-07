Delmenhorst Die Zahl der Arbeitslosen hat im Juli leicht zugenommen, bleibt unter 10 Prozent. Der Zuwachs erklärt sich vor allem durch junge Arbeitslose, die die Schule oder die Ausbildung beendet haben.

Die Zahl junger Arbeitsloser hat im vergangenen Monat stark zugenommen. Das geht aus den neuesten Arbeitsmarktzahlen hervor. Der Grund: Mit dem Schuljahres- und Ausbildungsjahresende haben sich übergangsweise saisontypisch viele junge Menschen arbeitslos gemeldet. Sie sollen aber bald wieder aus der Arbeitslosenstatistik verschwinden.

Arbeitslosenquote bleibt unter der 10-Prozent-Marke

Laut Agentur wurden Ende Juli in Delmenhorst insgesamt 3707 Arbeitslose gezählt, in Ganderkesee 675. In der Stadt entspricht das im Vergleich zum Juni einer Zunahme von zwei Prozent (+71). Der Jahresvergleich allerdings zeigt, dass auf lange Sicht die Zahl kräftig abgenommen hat (-474). Derzeit beträgt die Arbeitslosenquote 9,4 Prozent, vor einem Jahr lag sie bei 10,6 Prozent.

Schüler und Gesellen drängen auf den Arbeitsmarkt

Bei der Zunahme im vergangenen Monat stechen vor allem die Jungen heraus: Bei den unter 25-Jährigen gab es ein Plus von 6,2 Prozent (+24) – die Zunahme sei zwar vergleichsweise hoch, jedoch zeigt der Blick aufs Vorjahr, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften stark zugenommen hat: Da hat in dieser Altersgruppe die Arbeitslosenzahl im Juli 2017 noch um 85 zugenommen. Junge Menschen, die eine Ausbildung beginnen, das Studium starten oder frisch ausgebildet ihre erste Stelle antreten, werden aufgrund der guten Konjunktur wohl bald aus der Statistik verschwinden, sagte Karin Kayser, Leiterin der Agentur für Arbeit in Delmenhorst. Für die gute Konjunktur sprechen auch die Zahlen bei den über 50-Jährigen: 140 mehr Männer und Frauen waren vor einem Jahr arbeitslos als heute. Kayser: „Wir erkennen aktuell eine gute Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes.“ Gleichwohl bleibt die Zahl der arbeitslosen über 50-Jährigen mit 1127 vergleichsweise hoch.

Vergleichsweise viele Stellen bleiben unbesetzt

Ebenfalls hoch ist der Bestand an offenen Stellen. 728 Jobs haben die Arbeitgeber im Juli ausgeschrieben. Das ist zwar im Vorjahresvergleich leicht weniger (-25) und auch wurden seit Jahresbeginn mit 1138 insgesamt sieben Prozent weniger Stellen gemeldet als 2017 – allerdings sei das ein „nicht gravierendes Niveau“, hielt Regina Krumpe, Teamleiterin Arbeitgeberservice bei der Agentur, fest. Die meisten offenen Stellen gibt es derzeit in den Bereichen Produktion und Fertigung (267), Gesundheit und Soziales, Lehre und Erziehung (156) und Verkehr und Logistik (117).

Hoher Grad an Unterbeschäftigung

Trotz der guten Konjunktur bleibt in Delmenhorst der Grad an Unterbeschäftigung mit 13,7 Prozent hoch: 5590 Männer und Frauen sind derzeit unterbeschäftigt, zählen also offiziell nicht vollständig als arbeitslos, weil sie an Maßnahmen teilnehmen.