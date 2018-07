Delmenhorst. Ein gelber VW Touran ist in Delmenhorst beschädigt worden. Die Besitzerin bemerkte erst am nächsten Morgen einen langen und tiefen Kratzer.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde das Auto am Sonntag um 13 Uhr in der Groninger Straße abgestellt. Als die 46-jährige Besitzerin am Montag gegen 7 Uhr zum Auto zurückkehrte, stellte sie an der hinteren rechten Seite einen langen und tiefen Kratzer fest. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Delmenhorst unter der Rufnummer (04221) 155 90 entgegen.