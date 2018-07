Sie brachen die Wohnungstür mit massiver Gewalt auf – stahlen aber nichts: Einbrecher haben am Sonntag in einem Mehrparteienhaus an der Holbeinstraße zugeschlagen. Symbolfoto: Michael Gründel

Delmenhorst. Sie brachen die Wohnungstür mit massiver Gewalt auf – stahlen aber nichts: Einbrecher haben am Sonntag in einem Mehrparteienhaus an der Holbeinstraße zugeschlagen.