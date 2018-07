Die Arbeiter Kevin Krull (li.) und Lukas Klockgether waren in den vergangenen Tagen vor der neuen Kita „Kinderregenbogenland“ an der Hasberger Straße mit letzten Arbeiten vor der Öffnung am 6. August beschäftigt. Foto: Frederik Grabbe

Delmenhorst. Eine steht kurz vor der Vollendung, eine öffnet nächstes Jahr, drei weitere befinden sich in der Planung: Die Stadt Delmenhorst arbeitet mit Macht am Ausbau ihrer Kitalandschaft. Möglich macht es die Schablonenbauweise. 580 neue Plätze sollen in den nächsten Jahren entstehen.