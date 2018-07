Delmenhorst/ Landkreis Oldenburg Weil der Wasserverbrauch aufgrund der Hitze hoch bleibt, senkt der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband (OOWV) ab sofort den Versorgungsdruck.

Daher sprudelt das Wasser in Delmenhorst und dem Landkreis Oldenburg „nicht mehr so kräftig wie gewohnt aus den Hähnen“, teilt der OOWV mit. Bestehende Druckschwankungen könnten sich verstärken. Die Trinkwasserversorgung für Menschen bleibe so aber gesichert.

Spitzenwert in 70 Jahren OOWV

„Dieser Schritt ist nun notwendig, um Zwangsmaßnahmen wie das Anordnen von Nutzungseinschränkungen zu vermeiden“, erklärt OOWV-Bereichsleiter Axel Frerichs. Zugleich erneuert er den Appell, auf Rasensprengen und Pool-Befüllungen zu verzichten. Der Wasserverbrauch habe am Donnerstag mit 332222 Kubikmetern einen neuen Höchstwert in der 70-jährigen Verbandsgeschichte erreicht. Der Wert liege 110000 Kubikmeter über dem eines durchschnittlichen Tages.