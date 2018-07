Delmenhorst Nach dem Wollepark-Spielplatz soll jetzt auch der Spielplatz Am Fabrikhof erneuert und belebt werden.

Wie die zwischen Wollepark und Nordwolle gelegene Fläche gestaltet wird, können Kinder und Jugendliche bei einer Spielplatz-Planungs-Party am Freitag, 3. August, von 15 bis 17 Uhr mitbestimmen.

Kinder können Modelle bauen

Noch konkreter wird es bei einer Modellbauwerkstatt, die am Samstag, 11. August, von 11 bis 15 Uhr ebenfalls auf dem Gelände an der Straße Am Fabrikhof angeboten wird.

Alle Ergebnisse werden voraussichtlich beim nächsten Treffen des Beirats Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt (GISS) Wollepark am Donnerstag, 30. August, um 17 Uhr präsentiert. Der Beirat begleitet das Sanierungsprojekt im Wollepark. Aufgrund seiner beratenden und empfehlenden Funktion bei der Abstimmung und Umsetzung des Sanierungsvorhabens besitzt das Gremium eine zentrale Rolle für die Gemeinschaftsinitiative.

Nähere Infos im Nachbarschaftszentrum

Näher informiert das Quartiersmanagement im Nachbarschaftszentrum Wollepark unter der Telefonnummer (04221)123985.