Delmenhorst. Aus der Vogelperspektive ist Delmenhorsts zentrale Geschäftsmeile, die Lange Straße, nur zu erahnen.

Die Häuser in der unteren Hälfte dieser Aufnahme von dk-Fotograf Hermann Weizsäcker, entstanden wohl in den 1950er Jahren, säumen diese Straße. In der Mitte ist die markante Fassade des Verlagshauses Rieck zu erkennen. Darüber „thront“ der Südflügel des damaligen Krankenhauses St.-Josef-Stift. Links daneben schließen sich das katholische Pfarrhaus und die Kirche St. Marien an.

Vermutlich hatte sich der Fotograf auf dem Wasserturm postiert, um diesen herrlichen Überblick über den Westteil der Innenstadt festzuhalten. Auch heute noch lohnt sich der Aufstieg auf das 44 Meter hohe Wahrzeichen der Stadt Delmenhorst, um die prächtige Aussicht zu genießen. Archivfoto: Hermann Weizsäcker