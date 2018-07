Delmenhorst. Das vierte „Fest der Kulturen“ steigt am Samstag, 18. August, in der Markthalle. Die Integrationslotsen haben ein buntes Programm zusammengestellt.

Die Stadt ist bunt. Zum bereits vierten „Fest der Kulturen in Delmenhorst“ lädt das Integrationslotsenteam am Samstag, 18. August, ein. Das Motto lautet „Ich liebe und lebe in Delmenhorst“. „Wir wollen zeigen, wie bunt die Stadt ist“, sagt Marites Cadiz-Teichert, bei der die Fäden für die Organisation zusammenlaufen.

Das Fest ist zweigeteilt. Von 10 bis 15 Uhr ist „Family Time“, In dieser Zeit stehen die Kinder im Mittelpunkt. Es gibt zahlreiche Infostände, ein Bühnenprogramm, die Möglichkeit, sich ein Henna-Tattoo machen zu lassen und vieles mehr. Der Lotse Oga Alliè Hugues Koutouan bringt Kindern bei, wie man trommelt.

Party am Abend

Weiter geht es dann um 18 Uhr mit der „Nacht des Festes der Kulturen“. Bis etwa 22 Uhr können bis zu 230 Besucher bei internationalen Köstlichkeiten, Musik und Tanz einen Abend verbringen, der die verschiedenen Kulturen zusammenbringt. Der Eintritt ist frei, im Vorfeld ist aber eine Anmeldung nötig.

„Wir Integrationslotsen stellen Spezialitäten aus unseren Herkunftsländern vor, die natürlich alle probiert werden dürfen. In einer „Modenschau der Länder“ sind klassische Gewänder zu sehen, etwa aus Bulgarien, Palästina, Afghanistan oder von den Philippinen“, erläutert Marites Cadiz-Teichert.

Mit im Boot sind auch auch die Malteser, die unter anderem Falafel anbieten und im Notfall auch für die Erste Hilfe zuständig sind. Die Integrationslotsen wollen das Fest auch dazu nutzen, ihre vielfältige Arbeit noch mehr bekannt zu machen.

Zum Programm gehört ferner ein Fotowettbewerb. Bilder, gemalt von Kindern, sollen von den Gästen bewertet werden. Die besten zwölf Motive will das Integrationslotsenteam für einen Kalender 2019 zusammenstellen.