Sollte tunlichst vermieden werden: Rasensprengen und Pools neu befüllen sind Dinge, von denen die Stadtwerke strinkt abraten. Foto: Patrick Pleul/dpa

Delmenhorst. Leicht rückläufig aber noch immer auf hohem Niveau: So lässt sich der Wasserverbrauch in Delmenhorst am Ende der bislang heißesten Woche des Jahres beschreiben. Die Pumpen arbeiten fast am Anschlag. Die Stadtwerke appellieren daran, Wasser zu sparen.