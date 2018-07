2000 Euro Schaden bei Unfall in Delmenhorst MEC öffnen

DElmenhorst. Bei einem Unfall in Delmenhorst am Hasporter Damm sind am Donnerstag 2000 Euro Schaden entstanden. Die beteiligten Autofahrer beschuldigen sich gegenseitig. Die Polizei sucht nun Zeugen.