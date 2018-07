Bremen Auf der A1 steht auf der Weserbrücke zwischen den Abfahrten Bremen-Hemelingen und Bremen-Arsten die nächste Sperrung an. Dort haben sich gefährliche Spurrinnen gebildet.

Im Bremer Bereich der A1 steht eine neue Baustelle an. Grund sind Hitzeschäden auf der Fahrbahn. Die Arbeiten beginnen am Freitag, 27. Juli, ab 9 Uhr auf der Weserbrücke. Der Hauptfahrstreifen ist darum in Richtung Osnabrück gesperrt. Zudem wird ab dem 3. August wegen Reparaturarbeiten nur eine Fahrspur zur Verfügung stehen. Wie die Verkehrsmanagementzentrale mitteilt, haben sich durch die hohen Temperaturen in den vergangenen Wochen verkehrsgefährdende Spurrinnen herausgebildet. Sie bittet Verkehrsteilnehmer um Verständnis.