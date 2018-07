Um viele bekannte Menschen, die über Jahre im Blickpunkt der Öffentlichkeit standen, beruflich oder ehrenamtlich Verantwortung getragen haben, ist es mitunter ein wenig still geworden. „Was macht heute eigentlich...?“ ist dann eine oft gestellte Frage. Das dk will in einer Artikelserie Antworten geben und freut sich dabei auch über Anregungen aus der Leserschaft per E-Mail an redaktion@dk-online.de.