Die Polizei rückte mit einem großen Kräfteaufgebot zum Kaufland-Markt aus. Symbolfoto: Michael Gründel

Delmenhorst. Schrecksekunde am frühen Morgen: Ein Mitarbeiter des Kaufland-Supermarktes an der Stedinger Straße in Delmenhorst ist am Mittwoch kurz vor 7.30 Uhr von einem Zeugen darauf aufmerksam gemacht worden, dass sich auf dem Kundenparkplatz ein Mann mit einer Waffe aufhält, die er soeben durchgeladen habe.