Delmenhorst. Erneut ist ein 30-jähriger Mann aus Delmenhorst als Fahrer eines Kraftfahrzeugs aufgefallen, obwohl er gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Nachdem er bereits am Sonntag in den Morgenstunden in eine Verkehrskontrolle geraten war, trafen ihn Beamte der Polizei Delmenhorst am Montag gegen 23.20 Uhr erneut als Fahrer eines Autos an. Er nutzte dabei dasselbe Gefährt wie am Tag zuvor. Gegen den Mann wurde ein weiteres Strafverfahren eingeleitet, wieder wurden die Fahrzeugschlüssel gefahrenabwehrend sichergestellt.