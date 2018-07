Grüppenbühren. Gleich mehrere DJs legen am Samstag und Sonntag beim Grüppenbührener Schützenfest auf. Die Königsproklamation findet am Sonntagabend statt.

Das große Festzelt und diverse Buden stehen auf dem Festplatz gegenüber dem Gasthaus zur Linde. Der Samstag beginnt um 13 Uhr mit dem Königsschießen.

Ab 21 Uhr sorgt dann Cassey Doreen für Stimmung im Zelt. Die DJane bewegt sich sonst auf dem internationalen Parkett: von Ibiza, über England, Bulgarien und die Türkei. Daneben produziert sie auch ihre eigenen Remixe. Für das Grüppenbührener Schützenfest hat sie den Nummer-Eins-Hit „Je ne parle pas francais“ von Namika neu aufgelegt.

Nuggets statt Euro

Neben Cassey Doreen treten auch DJ Maik Köhler und DJ Daniel Beyer auf. Auf der Feier wird nicht in Euro, sondern mit speziellen Nuggets bezahlt. Diese können am Eingang erworben werden.

Am Sonntag geht es um 11.15 Uhr mit dem Festumzug der Schützen weiter. Ab 15 Uhr wird geschossen. Der Bookholzberger Musikzug sorgt ab 15.30 Uhr für die musikalische Untermalung des Kaffee- und Kuchenangebots. Das Abendprogramm beginnt um 18 Uhr im Festzelt mit einer Aufführung der Stepptanzgruppe Moorriem. Das neue Königshaus wird um 19 Uhr proklamiert. Im Anschluss legt erneut DJ Daniel auf.

Karten auch im Vorverkauf erhältlich

Sonntags ist der Eintritt frei. Karten für die Feier am Samstagabend sind im Vorverkauf für sechs Euro erhältlich im Gasthof zur Linde, in der Schützenhalle, im Ganderkeseer Kiosk Selle und im Bookholzberger Kiosk. An der Abendkasse kostet der Eintritt acht Euro.

Das ist das aktuelle Königshaus

Momentan regieren noch Heinke Krey und Corinna Busch als Könige den SV Grüppenbühren. Ihre Adjutanten sind Tobias Bleydorn und Felix Laukart beziehungsweise Britta Moritzer und Nicola Ihde. Vizekönig ist Nils Hammler, Vizekönigin Dörte Sievers. Den Alterskönig stellt Friedrich Kossen. Als Könige wirken bei den Junioren Jonte Block, bei der Jugend Mareike Alfs, bei den Schülern Kevin Jossen und bei den Kindern Christof Helmuth.