Delmenhorst. Der Getränkemarkt an der Schanzenstraße in Delmenhorst ist Sonntagnacht das Ziel von Einbrechern geworden. Beute machten sie anscheinend aber nicht.

Laut Mitteilung der Polizei haben die Täter gegen 4 Uhr die Eingangstür des Getränkemarktes eingedrückt und so versucht in den Verkaufsraum zu gelangen. Ob ein Betreten des Marktes gelang, konnte am Sonntag noch nicht festgestellt werden. Zum entstandenen Schaden konnten ebenfalls noch keine Angaben gemacht werden.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter Telefon (04221) 15590 bei der Polizei in Delmenhorst zu melden.