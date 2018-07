Delmenhorst/Landkreis Oldenburg. Der Deutsche Wetterdienst hat für Dienstag, 24. Juli, eine Warnung vor starker Hitzebelastung in Delmenhorst und dem Landkreis Oldenburg herausgegeben. Die Warnung gilt von 11 bis 19 Uhr.

Auf bis zu 33 Grad soll das Thermometer am Dienstag klettern. Diese Temperaturen können eine starke Belastung für Mensch und Tier bedeuten. Deshalb hat der Deutsche Wetterdienst eine Amtliche Warnung für die Zeit von 11 bis 19 Uhr veröffentlicht.

Temperaturen steigen weiter

Eine Abkühlung ist auch im Laufe der Woche nicht in Sicht. Im Gegenteil: Am Mittwoch und Donnerstag werden 34 Grad erwartet. Gleichzeitig werden die Nächte wärmer. Dass die Temperaturen deutlich unter 20 Grad sinken, ist unwahrscheinlich.

Initiative für Bäume

Nicht nur Menschen und Tiere leiden unter den Temperaturen und der Trockenheit, sondern auch die Pflanzen. Auch in den kommenden Tagen ist für die Region kein Regen in Sicht. Bei Facebook formiert sich deshalb mittlerweile eine Initiative, die dazu auffordert, den Fachdienst Stadtgrün beim Bewässern der vielen Straßenbäume in der Stadt zu unterstützen.