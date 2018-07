Sie brachen über ein Küchenfenster in ein Haus an der Eichenstraße ein: Die Polizei sucht nach zwei Einbrechern, die am Freitag von Bewohner verscheucht wurden. Symbolfoto: Nicolas Armer/dpa

Delmenhorst. Sie brachen über ein Küchenfenster in ein Haus an der Eichenstraße ein: Die Polizei sucht nach zwei Einbrechern, die am Freitag von Bewohner verscheucht worden, jedoch anschließend nicht gefasst worden sind.