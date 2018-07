Delmenhorst. Politik ist reine Männersache – diese Haltung war noch vor gar nicht allzu langer Zeit allgemein verbreitet.

In den von veralteten Rollenbildern beherrschten „Wirtschaftswunder“-Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg waren Frauen vom Bundestag bis hinunter in die Kommunalparlamente Ausnahmeerscheinungen. Dies zeigt das Gruppenbild des Delmenhorster Rats aus dem Jahr 1960: Lediglich vier weibliche Ratsmitglieder verlieren sich in der Riege der meist älteren Herren.

In der zweiten Reihe sind (v. l.) Gertrud Steffen (SPD), Frieda Teuber (GB/BHE) und Enna Masemann (SPD) zu erkennen. Darüber steht Gertrud Kujaw (SPD). Vier von 31 Ratsmitgliedern waren Frauen, heute sind es zwölf von 45 – immerhin eine prozentuale Verdopplung. Dennoch ist rein zahlenmäßig die Dominanz der Männer ungebrochen.