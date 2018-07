Hecke gerät in Delmenhorst beim Abflammen in Brand MEC öffnen

Die Feuerwehr Delmenhorst musste zu einem Heckenbrand ausrücken. Foto: Michael Gründel

Delmenhorst. Zu einem Heckenbrand an der Berliner Straße in Delmenhorst ist die Feuerwehr am Freitagmittag ausgerückt. Es entstand nur geringer Schaden.