Delmenhorst Die Polizei hat einen 28-jährigen Mann festgenommen, der die Scheibe eines Eiscafés am Rathausplatz in Delmenhorst eingeschlagen hat. Die Tat erfolgte in der Nacht zu Freitag.