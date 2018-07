Er erlitt eine Platzwunde am Kopf, musste aber glücklicherweise nicht ins Krankenhaus gebracht werden: Ein 14-jähriger Delmenhorster ist durch einen Steinwurf am Donnerstag am Kopf verletzt worden. Symbolfoto: Michael Gründel

Delmenhorst. Er erlitt eine Platzwunde am Kopf, musste aber glücklicherweise nicht ins Krankenhaus gebracht werden: Ein 14-jähriger Delmenhorster ist durch einen Steinwurf am Donnerstag am Kopf verletzt worden.