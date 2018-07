Delmenhorst. Viele Informationen rund um die Tiere stehen beim Hoffest am Sonntag, 29. Juli, an. Dazu gibt es viele Gaumenfreuden. Auch für Kinder hält der Verein einiges parat.

Eine Mittelaltershow, Wellness für Mensch und Hund, leckere Imbisse und Kinderbespaßung: Das verspricht der Tierschutzverein für das Hoffest am Schillbrok 5 am Sonntag, 29. Juli.

Größer und bunter

Größer und bunter soll das Hoffest sein, als es je zuvor war. Brigitte Kall, Vorsitzende des Vereins kündigt an: Kaffee, leckerer Kuchen, Pommes, Crêpes, Cocktails, Champignons und andere Gaumenfreuden werden beim Hoffest bereitstehen. Während sich die Eltern hieran erfreuen, „können sich die Kinder in einer Hüpfburg austoben oder sich beim Kinderschminken in die tollsten Fantasiegestalten verwandeln“, so Kall.

Tombola verlost Reise nach Borkum

Zudem gibt es eine Tombola, bei der jedes Los ein Gewinn ist. Hauptpreise sind drei Gutscheine für ein Inselhotel auf Borkum. Infostände zu Tieren und Tierschutz bauen etwa die „Ärzte gegen Tierversuche“ auf, „Soka Run“ informiert über das Thema Listenhunde und nicht zuletzt führt der Verein selbst durch den Hof, um über die Haltung von Katzen, Hunde, Kaninchen oder Meerschweinchen zu unterrichten.

Axtwürfe für den Tierschutz

Als Besonderheit darf sicher der Auftritt der Mittelaltertruppe „De Horster“ bezeichnet werden. Laut Ankündigung wollen die Schausteller beispielsweise Äxte und Wurfsterne auf Zielscheiben werfen. Und bei einem Wellnessprogramm sollen Hund als auch Herrchen und Frauchen schicke neue Frisuren erhalten.

Wichtige Einnahmequelle für den Verein

Der Erlös des Hoffests kommt der Tierschutzarbeit des Vereins zugute. Traditionell bildet das Hoffest eines der wichtigsten Einnahmequellen des Vereins.