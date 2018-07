Delmenhorst. Einbrecher haben in den vergangenen Tagen an der Cramerstraße zugeschlagen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Einbrecher sind in den vergangenen Tagen in ein Zweifamilienhaus an der Cramerstraße/ Ecke Bismarckstraße eingedrungen. Die Täter verschafften sich über eine Balkontür Zutritt und durchsuchten sämtliche Räume, Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, ist der Polizei noch nicht bekannt. Sie schätzt den Schaden auf 100 Euro. Mögliche Zeugen, die an der Stelle Verdächtige zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Dienstag, 19.15 Uhr, gesehen haben, melden sich unter (04221) 15590 bei der Polizei.