Delmenhorst. Wiederholungstäter am Steuer: Die Polizei hat einen 45-jährigen Autofahrer aus Delmenhorst aus dem Verkehr gezogen, der betrunken unterwegs war. Schon einmal war der Mann deswegen aufgefallen.

Laut Polizei fuhr der Mann am frühen Mittwochmorgen gegen 1.30 Uhr auf der Mühlenstraße in Richtung Marktstraße, als er wegen auffälligen Fahrverhaltens in eine Polizeikontrolle geriet. Den Beamten fiel Alkoholgeruch auf, ein Test ergab 1,52 Promille. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Schon einmal wurde dem 45-Jährigen im Jahr 2017 wegen Alkohol am Steuer der Führerschein abgenommen.