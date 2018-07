Seckenhausen. Sie drangen gewaltsam über einen Balkon ins Restaurant ein und stahlen einen Tresort: Einbrecher haben am Sonntag in Seckenhausen zugeschlagen.

Einbrecher haben am Sonntag einen Tresor aus einem Restaurant in Seckenhausen gestohlen. Laut Polizei drangen die Täter in das Gebäude an der Wulfhooper Straße zwischen 22 und 23 Uhr ein, indem sie über den Balkon Zutritt erlangten. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro.