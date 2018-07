Unbekannte brechen in Delmenhorster Wohnung ein MEC öffnen

Ubekannte Täter sind in eine Wohnung an der Wilhelm-Raabe-Straße eingebrochen. Symbolfoto: Michael Gründel

Delmenhorst Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Sonntag, 15. Juli, 12 Uhr, bis Montag, 16. Juli, 18.20 Uhr, in eine Wohnung an der Wilhelm-Raabe-Straße eingebrochen.