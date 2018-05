Delmenhorst. Kleine Beute haben Diebe bei zwei Einbrüchen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Delmenhorst gemacht.

Eine geringe Menge Bargeld und Nahrungsmittel haben unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag aus einem Kiosk in einem Schulungsgebäude an der Nordwollestraße gestohlen. Wie die Diebe ins Gebäude gelangten, ist laut Polizei noch unklar.

Genaue Schadenshöhe noch unbekannt

Bei einem Einfamilienhaus an der Estlandstraße brachen Diebe in derselben Nacht ein Fenster auf. Aus den Wohnräumen entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen eine Geldbörse mit etwas Bargeld und ein Mobiltelefon. Die genaue Schadenshöhe steht in beiden Fällen noch nicht fest.