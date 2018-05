Delmenhorst. Ende der 60er und in den 70er Jahren sorgten die Pläne der Landesregierung für eine Gebiets- und Verwaltungsreform für Unmut: Delmenhorst sollte die Kreisfreiheit verlieren.

In den späten 1960er Jahren wurde auf vielen politischen Ebenen in großen Entwürfen gedacht, vom Umbau der Innenstädte bis zur Ostpolitik. Auch für die Verwaltungsgliederung in den Bundesländern kündigten sich bedeutende Veränderungen an: Zu kleinteilige Verwaltungseinheiten sollten zusammengelegt und kaum überlebensfähige Minikommunen eingemeindet werden.

Seit 1903 eigenständig

Für Delmenhorst stand dabei eine Errungenschaft auf dem Spiel, die man um keinen Preis aus der Hand geben wollte: Die seit 1903 geltende Kreisfreiheit sicherte der stark wachsenden Delmestadt eigenständige Verwaltungskompetenzen und den Bürgern kurze Wege zu den Ämtern. Wird Delmenhorst künftig „nur noch der verlängerte östliche ‚Wurmfortsatz‘“ eines neu gebildeten Großkreises Oldenburg sein? Auf diese Frage spitzte sich die Debatte laut dem dk im Mai 1968 zu, nachdem Indiskretionen aus der „Weber-Kommission“ bekannt geworden waren. Das Sachverständigengremium wollte demnach Delmenhorst einem Großkreis Oldenburg-Land inklusive des Ammerlandes mit Verwaltungssitz in der Stadt Oldenburg zuschlagen.

„Delmenhorst muss kreisfrei bleiben“

In den Tagen danach positionierte sich die Delmenhorster Ratspolitik klar und einmütig gegen eine Einkreisung: „Delmenhorst muss kreisfrei bleiben“, so lautete die Forderung, die auch in den folgenden Jahren standhaft vorgebracht wurde.

Zugleich wurden im Mai 1968 seitens der Stadtverwaltung Vorstellungen präsentiert, wie im Zuge der Gebiets- und Verwaltungsreform eine Neuordnung des Umlands aussehen könnte. Vorgeschlagen wurde der Zusammenschluss Delmenhorsts mit der damals selbstständigen Gemeinde Hasbergen, mit den Ortsteilen Heide I und Heide II der ebenfalls eigenständigen Gemeinde Schönemoor sowie mit dem Stuhrer Ortsteil Varrel und den zu Ganderkesee gehörenden Bauerschaften Hoykenkamp und Elmeloh.

Fast 40.000 Unterschriften gesammelt

Das Thema sollte noch jahrelang ein heißes Eisen bleiben. Ab 1969 stand eine Eingliederung Delmenhorsts in den Kreis Wesermarsch im Raum. Delmenhorst hätte den südlichsten Zipfel dieses Kreises gebildet, 44 Kilometer von der Kreisstadt Brake entfernt. Als sich diese Pläne Ende 1974 konkretisierten, bildete sich die Bürgerinitiative „DEL muss kreisfrei bleiben“ und sammelte fast 40.000 Unterschriften.

Erst 1977 konnten die Delmenhorster aufatmen, mit dem abschließenden Landesgesetz zur Gebietsreform war die Kreisfreiheit gesichert. Eine der diskutierten Veränderungen war zuvor Realität geworden: 1974 wurde Hasbergen nach Delmenhorst eingemeindet.