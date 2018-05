Delmenhorst. Weitgehend ruhig, in wenigen Ausnahmen ärgerlich, und mit nötigem Humor haben die Delmenhorster in und entlang des wegen einer Bombenentschärfung evakuierten Bereichs der Stadt die Sperrung hingenommen.

Beständig, ruhig, aber resolut musste die Polizei am Tag der Bombenentschärfung die Bewohner und mögliche Durchreisende des Sperrgebietes der Bombenentschärfung an der Durchfahrt hindern. Etwa 5000 Menschen mussten das Gebiet verlassen, und sie vertrieben sich die Zeit auf der Straße, beim Bäcker, oder bei der Arbeit.

Ruhig am Kiosk am Schollendamm

Zu Beginn der Evakuierung ab acht Uhr herrschte viel Verkehr an den größeren Hauptstraßen wie Bremer Straße oder Syker Straße. Per Auto, Rad oder zu Fuß verlassen die Bewohner den Bereich und schwärmen in östlicher Richtung aus. Aber die Treffpunkte für die Übergangszeit sind nicht die kleineren Schnack- und Einkehrmöglichkeiten, die direkt am Gebiet liegen. Bei Blanka Wasmann, Betreiberin des Kiosks an der Ecke Schollendamm/ Syker Straße ist es eher ruhig: „Aber wir halten durch“, sagt Wasmann. Sie rechnet damit, dass sich noch einige Kunden bei ihr sammeln werden: Zum Eurojackpot-Spiel, meint sie mit einem Augenzwinkern.

Hotel Thomsen im Niemandsland

Etwas geschäftiger geht es im Hotel Thomsen an der Bremer Straße zu. Und das obwohl man erst hinter die Polizeisperre muss: Die Ordnungshüter haben schon 100 Meter vor dem Haus, am Lübecker Weg, die Straße gesperrt. Wer durchwill, muss klar begründen, warum er durch will, und nur eben die 100 Meter bis zur eigentlichen Grenze des Sperrgebietes, die das Hotel Thomsen – an zwei Straßenseiten befindlich – in einen freien und einen geschlossenen Bereich teilen. So wird das Haus zu einer Art Oase im Niemandsland zwischen Sperrung und Sperrgebiet. Wirt Olaf Thomsen schnackt am Tresen mit Gästen: Mit dem älteren Mann, der hier Kaffee trinkt und die Situation verfolgt – seine Schwiegermutter ist bettlägerig, für sie ist ein Tageszimmer gebucht. Oder über das Tageszimmer für die Frau, die in Nachtschicht arbeitete und am Tag einen Schlafplatz brauchte. „Wir haben heute eine Trauerfeier“, sagt Thomsen, „und mussten erstmal regeln, dass die Leute hierher finden.“

Home-Office in Clubraum 3

Einer von Thomsens Gästen ist für den Tag auch Jens Hiller, Außendienstmitarbeiter der Firma Meierguss, die unter anderem Delmenhorster Kanaldeckel liefert. Er wohnt eigentlich 50 Meter vom Hotel entfernt – aber im Sperrgebiet. Erst gestern war er auf einer Messe in München. „Mein Sohn hat mich angerufen und mir klargemacht, dass ich heute kein Home-Office zu Hause werde machen können.“ Also hat er sich in Clubraum 3 bei Thomsen eingemietet: Handy, Laptop, Ordner, Kaffeekanne. Morgens verließ er sein Haus, und Wagen der Feuerwehr forderten die Menschen mit Lautsprecherdurchsagen auf, ihre Häuser zu verlassen: „Eine beklemmende Szenerie war das schon“, sagt Hiller. „Man kann sich ein wenig hineinversetzen in das Leben von Menschen in Krisengebieten.“

Angespannte Kita-Leiterin

Etwas unheimlich finden auch die Menschen auf der Straße die Situation. Eine der letzten, die die Sperrzone verließen, war Sabine Fischer, Leiterin der Kita Langenwisch. Sie hat letzte Vorbereitungen getroffen und sich dann auf den Weg gemacht, raus aus der Gefahrenzone. Die Behörden würden gut mit ihr zusammenarbeiten, alles laufe gut, „aber angespannt bin ich schon.“ Ihre Kita liegt 100 Meter von der Bombe entfernt.

Auf der geteilten Straße

Direkt in der auf der Straßenmitte in sicher und nicht sicher geteilten Celler Straße wohnt Gabriele Kroner. Sie wohnt im sicheren Bereich, „aber man hat schon Respekt davor“, sagt sie. Sie schildert, wie Bekannte von der anderen Straßenseite auch ihr Sparbuch eingepackt haben. Das sagt sie mit einem Augenzwinkern – und einem Hauch Ernst. Eine ihrer Nachbarinnen ist entspannt. Auch sie wohnt auf der „sicheren“ Seite. „Fahren Sie nicht auf die andere Seite“, scherzt sie. Sie nimmt es recht leicht. Sie komme aus dem Kölner Raum. Dort sei man Bombenentschärfungen eher gewohnt.

Mit Sack und Pack unterwegs

Zur Vagabundin hingegen wurde Christa Kiedrowski, die auf ihrem Fahrrad, mit Rucksäcken behängt und Tochter Frieda im Kindersitz, den Stickgraser Damm entlang fährt. Gerade hat sie eine Freundin besucht, nun geht es weiter Richtung Schwiegermutter. Im Gepäck hat sie Wechselzeug, Proviant, Kinderbücher. „Angst habe ich nicht“, sagt sie, „aber es ist schon etwas gruselig. Letztlich glaube ich aber, dass alles gut wird.“

Bessere Luft für den Postboten

Auch mit dem Fahrrad unterwegs ist Dimitri Jakobi, Postbote. Die Evakuierung verkleinert seinen Beritt an diesem Tag um ein Drittel. Am Samstag muss er dafür mehr austragen als sonst. Er nimmt’s leicht: „Die Stimmung ist ruhig, die Polizei freundlich, und die Luftqualität ist ohne die vielen Autos besser“, sagt er.