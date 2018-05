Delmenhorst. Anstatt einfach morgens zur Arbeit zu fahren, ließ sich dk-Reporter Sascha Sebastian Rühl aus der Evakuierungszone bringen. Dabei erlebte er erst Kälte, dann aber auch viel Wärme.

Fenster offen? Fenster zu? Jalousien? Nachdem ich mich halb in Sorge um Einbrecher und halb in Sorge um die Druckwelle bei einer möglichen Detonation der Fliegerbombe gedanklich für einen abenteuerlichen Mix aus allen drei Möglichkeiten entschieden habe, breche ich zum nächsten Sammelpunkt auf. Draußen herrscht eine besondere Atmosphäre. Irgendwie ist es stiller als sonst. Die meisten müssen bereits gefahren sein, nur die Lautsprecherdurchsagen der Polizei dringen ab und zu zu mir durch.

Evakuierung verzögert sich

Um 8.30 Uhr stehe ich an der Bushaltestelle am Netto-Markt Bremer Straße, einem der Sammelpunkte. Um mich herum frierende Menschen, die, wie ich selbst, eine vorübergehende andere Bleibe brauchen. „Ich muss mich doch in Sicherheit bringen, und ich wollte Verwandte nicht belästigen“, erklärt mir ein älterer Herr seine Anwesenheit.

Frieren bis zur Abholung

„Ich leite es weiter“, heißt es von der Feuerwehr, der Polizei und auch am Bürgertelefon.“Man holt sich hier noch was weg“, befürchtet eine ältere Dame. Eine Mutter ist schon kurz davor, mit ihren Kindern wieder nach Hause zu gehen, als 15 Minuten nach der Räumungsfrist endlich Busse am Ende der Bremer Straße Busse auftauchen. Ausgerechnet aus der Langenwischstraße, wo der Blindgänger liegt. Als die Busse mit offenen Türen darauf warten, loszufahren, brandet erneut Ärger auf. Die gefrusteten Busfahrer warten auf Anweisungen, wohin sie die Fahrgäste bringen sollen. Auf mich wirkt die Evakuierung absolut improvisiert.

Gefühlt wie Flüchtlinge

Als wir an der IGS an der Syker Straße ankommen, werden wir begafft. „Guck mal, weitere Evakuierte“, sagt ein Schüler und zeigt mit dem Finger auf mich. So müssen sich Flüchtlinge fühlen, denke ich mir. Ich folge grob dem Tross aus Kindern, Eltern und Senioren in die Turnhalle. Die Stadt scheint alle verfügbaren Kräfte ins Gefecht geschickt zu haben. Das Jugendamt registriert uns Flüchtlinge am Eingang gemeinsam mit dem DRK. Mit der Situation geht jeder anders um. Erst mal wird geklönt, ausgetauscht, am Schalter für Wasser gesorgt, wenig später werden auch Tee und Kaffee verteilt. Während sich manche darüber beschweren, wo der Kaffee bleibt, nutzen andere die Zeit, um in der Gegend Frühstück einzukaufen.

Warten, warten, warten

Nun sitze ich hier auf Bierbänken über Gummibelag zwischen Basketballkörben und Fußballtoren und warte. „Das wird noch ganz schön langweilig hier“, findet eine Frau, die mir gegenüber sitzt. Über mein mitgebrachtes Kreisblatt freut sie sich. Auch andere teilen, was sie haben, um gemeinsam die besondere Situation besser durchzustehen. Eine Evakuierte macht mir gegenüber aber ihrem Ärger Luft: „Wir mussten eine Stunde auf den Bus warten, dann diese Unterkunft hier – wie im Krieg! Und keiner hat uns vom Bus aus gezeigt, wo wir hinmüssen“, erzürnt sich die 80-Jährige. „Wenn ich gewusst hätte, dass wir so untergebracht werden, wäre ich zuhause geblieben – so etwas Primitives!“

Lächeln hilft weiter

Aber ich erlebe auch viel Herzlichkeit. Die Johanniter verteilen Plüschtiere, vorher fremde Kinder spielen miteinander, ihre Eltern lernen sich kennen. Wer schlau war, hat an Kartenspiele oder Bücher gedacht. Eine Auswahl an Tischspielen wird aber auch gestellt, was mir sehr positiv auffällt. Die kleinen Dinge sind oft genauso wichtig wie genug Tische und Bänke. So manche, die sich gerade erst kennengelernt haben, brechen im Laufe der Wartezeit zu Spaziergängen auf, gehen einkaufen oder sich einfach die Beine vertreten. Für alle, die in der Sporthalle ausharren, gibt es Wasser, Tee und Kaffee.

Nur wenige in Betreuungszentren

Gegen Mittag treffen immer noch weitere Evakuierte ein, viele kommen von anderen Aktivitäten und von da aus jetzt nicht mehr nach Hause. Ein absoluter Höhepunkt eines für viele langweiligen Tages kommt, als das DRK Bockwürste serviert. Gefräßiges Schweigen. In einer Ecke wurde für ein Radio gesorgt und hier und da sorgen Tischspiele für Abwechslung.

Wann geht es nach Hause?

Gleichzeitig wird spekuliert: Wie weit ist der Bombenentschärfer? Verläuft alles nach Plan? Und die Frage, die alle am meisten bewegt: Wann können wir wieder nach Hause? „Ich hab mit dem Nachbarn abgemacht - wer zuerst zuhause ist, macht bei dem anderen die Fenster zu“, erzählt eine Evakuierte, die später gekommen ist. Aber was, wenn die Rückfahrt sich so lange verzögern sollte, wie die Hinfahrt?

Ende ohne Schrecken

„Hätte ich mich einfach nur still ins Zimmer gesetzt“, denkt eine. Es geht Richtung ein Uhr und auch mir wird langweilig. Wir lechzen nach Informationen. „Keiner sagt uns was“, beschwert sich eine. Meine Tischgruppe löst sich aus Langeweile auf, viele gehen spazieren oder vertreiben sich anderweitig die Zeit. Gegen 14 Uhr ist der erwartete Moment gekommen: Die Sperrung wird aufgehoben! Kurze Zeit später sind bereits Sonderbusse vorgefahren. Schön, dass sich das Ereignis nicht wiederholt.