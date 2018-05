Delmenhorst. Die Farbkombination Weiß-Blau verspricht Gemütlichkeit, gute Laune und viel, viel Bier – und so lädt die Divarena in diesem Jahr wieder zum zünftigen Delmenhorster Oktoberfest. Allerdings wird nur noch am Samstag gefeiert.

Feiern wie die Bayern – das können auch die Norddeutschen gut. Zum vierten Mal färbt sich am Samstag, 8. September, der Außenbereich der Divarena in festliches Weiß-Blau – denn dann wird wieder Oktoberfest gefeiert. Bier in Maßkrügen, Blasmusik von der Kapelle und Bedienungen in Dirndl und Krachlederner – was sich in den ersten drei Jahren bayerisch-zünftig über zwei Tage verteilt hat, wird dieses Jahr erstmals an einem Tag veranstaltet.

Fest-Freitag und zweites Zelt fallen weg

„Hintergrund ist der sehr schlechte Freitag im letzten Jahr“, sagte Christoph Becker von der Divarena beim offiziellen Pressegespräch gestern Vormittag. Weil 2017 kaum jemand am Freitag feiern wollte, habe das Fest zeitweise sogar ganz auf der Kippe gestanden. Becker: „Der gute Samstag und die generell immer gute Stimmung beim Oktoberfest hat uns dann aber dazu veranlasst, weiterzumachen.“ Allerdings nicht ohne Veränderungen. Neben dem gestrichen Oktoberfest-Freitag fällt auch das zweite Zelt, in dem in den Vorjahren die Versorgung untergebracht war, weg. „Es bleibt aber bei den fast 1000 Plätzen“, so Becker. Darüber hinaus soll niemand mehr lange vor dem stillen Örtchen anstehen müssen. „Weil wir deutlich mehr Toilettenwagen aufstellen werden“, sagte Divarena-Geschäftsführer Christian Hohnholt.

Band „Impuls“ spielt Partyhits und Blasmusik

Für die eigentliche Party wurden DJ Paddy und die Band „Impuls“ gebucht, die neben normalen Partyhits auch tanzbare Blasmusik abliefern wird. Die feierliche Eröffnung erfolgt um 18 Uhr mit dem Festbier-Anstich durch Oberbürgermeister Axel Jahnz, bereits eine Stunde zuvor um 17 Uhr ist offizieller Einlass. Um 23 Uhr gehen alle Lichter wieder aus.

Preise steigen wegen des Risikos

„Da es durch den einen Tag zu einem Risikoprojekt geworden ist, mussten wir zum Teil die Preise anheben“, schildert Veranstalter Christoph Becker. Geblieben seien die zehn Euro für eine Maß Bier, drei Euro mehr werden jedoch beim Eintritt fällig: Hier wurde der Preis von 19 Euro auf 22 Euro angehoben. Zehn Euro mehr zahlen auch Gäste mit VIP-Ticket: Hier klettert der Preis von 69 auf 79 Euro. „Enthalten sind darin aber wieder das Wiesen-Büfett und alle Getränke bis auf Kurze“, so Becker. Ausgeschenkt wird original bayerisches Festbier, ausreichend Security sichert die Feier ab. Sparen kann, wer seine Eintrittskarten bis einschließlich 3. Juni kauft. Becker: „Dann gelten sowohl für die VIP- als auch die normalen Tickets die Preise aus dem vergangenen Jahr.“

Vorverkauf startet heute

Die normalen Eintrittskarten sind über Nordwestticket erhältlich, die Tickets für den VIP-Bereich, von denen laut Becker nur noch wenige vorhanden sind, nur direkt bei Divarena. Der Vorverkauf startet am heutigen Samstag. Weitere Informationen unter www.oktoberfest-delmenhorst.de.