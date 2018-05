maba Delmenhorst. Große Verunsicherung herrschte gestern während der Sperrung der Bahnstrecke am Delmenhorster Bahnhof. Das befürchtete Verkehrschaos blieb dagegen im Straßenverkehr aus.

Pünktlich um 8 Uhr hat die Polizei am Freitagmorgen begonnen den Evakuierungsbereich mit einem Radius von rund 1000 Metern vom Fundort des Blindgängers abzuriegeln. Hineinfahren war nicht mehr erlaubt, auch wenn das so manchem Verkehrteilnehmer nicht gefallen hat. Denn nicht nur für Auto- sondern auch für Fahrradfahrer waren die Straßen gesperrt.

„Im Moment läuft alles sehr geordnet“, sagte am Vormittag Jörn Stilke, Chef der Polizeiinspektion Delmenhorst. Der Verkehr war an Bremer und Syker Straße sogar ruhiger als sonst. „Der Evakuierungsbereich wurde weiträumig umfahren, viele Bürgerinnen und Bürger verzichteten sogar komplett auf die Nutzung ihres Autos, sodass das erwartete Verkehrschaos ausblieb“, heißt es in der Abschlussmeldung der Polizei. Beamte an den Absperrungen berichteten von Autofahrern, die sich über das Verbot hinweg setzen wollten. Besonders ältere Personen seien ausfallend geworden.

Bremen mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln nicht erreichbar

Um 12 Uhr wurde der Bahnverkehr zwischen Delmenhorst und Bremen eingestellt. Davon war auch die Verbindung nach Oldenburg betroffen. Verunsichert suchten die Reisenden am Bahnhof nach Alternativen. Abwarten war die beste Lösung. Um kurz nach 14 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben. Wie lang die Sperrung dauern würde, wusste aber vorab keiner.

Auch die beiden Buslinien 201 und 204 zum Roland-Center sind nicht bis zur Endhaltestelle gefahren. Manche Fahrgäste waren verwundert, dass keine Umleitung gefahren wurde oder Schienenersatzverkehr eingerichtet wurde. „Hier geht gar nichts“, ärgerte sich ein Soldat in Grundausbildung, der auf dem Weg in den Heimaturlaub war. Auch im Flugverkehr kam es am Flughafen Bremen zu Beeinträchtigungen.

Kurz nachdem die Sperrung aufgehoben war, normalisierte sich der Verkehr wieder.