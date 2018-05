Delmenhorst. Spezialisten vom Kampfmittelbeseitigungsdienst haben einen Blindgänger an der Langenwischstraße entschärfen können. 5000 Menschen mussten zuvor aus Sicherheitsgründen Wohnungen und Häuser verlassen.

Um exakt 13.49 Uhr haben Sprengmeister Hans Mohr und seine Kollegen vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen gestern Entwarnung geben können. Den Blindgänger, eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, fünf Zentner schwer, hatten sie exakt zu diesem Zeitpunkt erfolgreich entschärft. Damit endete ein Einsatz, der für die Sprengmeister laut eigener Aussage routinemäßig ablief, der die Stadt aber über Stunden in Atem hielt.

Der Sprengkörper verfügte über zwei Zünder. Diese konnten von den Spezialisten abgetrennt und kontrolliert gesprengt werden. Der eigentliche Bombenkörper ist anschließend abtransportiert worden und wird an anderer Stelle unschädlich gemacht.

Ausnahmesituation für Delmenhorst

„Nach Einschätzung des Sprengmeisters wären die Splitter bei einer Detonation 1000 Meter weit geflogen. Wenn du so ein Ding abkriegst, bist du tot“, sagte Oberbürgermeister Axel Jahnz nach dem erfolgreichen Abschluss der Entschärfung sichtlich beeindruckt. Der Sprengmeister habe den Evakuierungsbereich also genau richtig angesetzt. Die Evakuierung sei für Delmenhorst eine Ausnahmesituation gewesen, sagte Jahnz. Zugleich betonte er, dass man auf solche Situationen aber gut vorbereitet sei.

Um 7 Uhr hatten die vorbereitenden Maßnahmen im Evakuierungsbereich Stickgras/Langenwisch begonnen. Rund 5000 Menschen im Stadtosten mussten den Sperrbezirk in einem Radius von 1000 Metern um den Fundort der Bombe an der Langenwischstraße aus Sicherheitsgründen verlassen. Sie konnten erst nach 14 Uhr in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren. Sammelunterkünfte standen zur Verfügung.

260 Kräfte im Einsatz

Rund 230 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Hilfsorganisationen sowie 30 zivile Helfer sorgten für einen weitgehend reibungslosen Ablauf der Evakuierung.Die betroffenen Straßen waren ab 8 Uhr gesperrt. Von 8 bis 9 Uhr wurden mit Lautsprechern Warndurchsagen in dem gesamten Bereich gemacht. Nur in Ausnahmefällen musste die Polizei mit laut Polizei-Chef Jörn Stilke freundlichen Worten nachhelfen, weil Bürger den Sperrbezirk nicht freiwillig verlassen wollten.

Das aufgrund der Straßensperrungen befürchtete Verkehrschaos blieb laut Bericht der Polizei aus. Es gab demnach lediglich kleinere Verkehrsbehinderungen. Die Polizei lobte daher „das vorbildliche Verkehrsverhalten“ der Bürger. Sie hätten den Evakuierungsbereich weiträumig umfahren, viele hätten sogar gleich auf das Auto verzichtet.

Auch Bahnverkehr betroffen

Der Bahnverkehr zwischen Delmenhorst und Bremen war in der heißen Phase der Entschärfung vom frühen Mittag bis zur Entwarnung in beide Richtungen komplett eingestellt. Während der ersten Evakuierungsphase ab 8 Uhr waren die Züge noch gefahren und hatten dabei lediglich den Halt am Bahnhof Heidkrug ausgelassen.

Sprengmeister Hans Mohr bewertete die Vorbereitung seitens der Stadt und der Einsatzkräfte als „sehr gut“. Dem schloss sich auch Oberbürgermeister Axel Jahnz an. „Es ist alles ruhig und geordnet verlaufen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Beteiligten. Das sind die Evakuierten und alle, die dazu beigetragen haben, dass wir heute so ein gutes Ergebnis haben. Damit meine ich die Hauptamtlichen und die Ehrenamtliche, sie dürfen nicht vergessen werden.“Seiten 2 und 3