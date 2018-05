Oldenburg/Delmenhorst. Dass ein Richter einen anderen als Zeugen befragt, kommt eher selten vor. Das Landgericht Oldenburg erlebte nun so einen Fall, bei dem sich unten der Delmenhorster Amtsrichter Holger Jurisch und auf dem Podium Berufskollege Jens-Michael Alfers gegenüber saßen.

Der Sachverhalt war weniger spektakulär, das Umfeld aber schon. In der Berufungsverhandlung ging es um die formelle Frage, ob ein beim Amtsgericht von Jurisch verworfener Einspruch gegen einen Strafbefehl über 4000 Euro rechtens war. Der Richter hatte damals die Verhandlung schnell beendet, weil er die Delmenhorster Angeklagte nicht hatte ausfindig machen können, wie er begründete.

61-Jährige saß im Publikum statt auf der Anklagebank

Die 61-jährige Frau aber saß mit Freunden und Unterstützern auf den Publikumsplätzen und wurde von Jurisch auch direkt angesprochen. Sie nannte darauf lediglich ihren Vornamen und ließ Jurisch über einen Begleiter ein „Unterlagen-Konvolut“ (Jurisch) überreichen nebst eines „Bekenntnisses“, das der Richter unterschreiben sollte, wie sie erklärte. Das tat er – wenig überraschend – nicht. Aber hätte Jurisch die Frau deshalb nicht erkennen müssen?

Richter verwehrt sich Possenspiel statt Gerichtsverfahren

„Nein“, sagte der Richter jetzt im Zeugenstand. „Die Vermutung habe ich natürlich gehabt, nicht aber die Gewissheit.“ Es hätte, sagte Jurisch, ja auch eine andere Frau mit dem selben Vornamen gewesen sein können. Zudem: Anders als bei Strafverfahren lag es „in ihrem Gusto, ob sie sich dem Verfahren stellt oder nicht“. An die Angeklagte gewandt sagte er: „Was Sie gemacht haben, war eine Art Possenspiel. Es gibt aber klare Regeln für ein Gerichtsverfahren.“ Kollege Alfers sah das genauso und wies den Einspruch ab. Noch besitzt die Angeklagte ein Rechtsmittel, scheitert auch dies, wird sie den Strafbefehl – verhängt übrigens wegen des Vorwurfs der Holocaust-Leugnung – zahlen müssen.

Zwischenrufe und Kopfschütteln im Publikum

In Oldenburg traf man sich jetzt das zweite Mal, die erste Berufungsverhandlung war ausgesetzt worden, um Jurisch zu laden (dk berichtete). Erneut hatte die 61-Jährige rund 15 Begleiter dabei – dem Gericht kritisch bis feindselig eingestellt mit einer offenkundigen Nähe zur sogenannten Reichsbürgerszene. Nach nur unter Murren hingenommenen Passkontrollen im Flur durch die Wachtmeisterei prägten Zwischenrufe und Kopfschütteln im Publikum auch diese Verhandlung. Immerhin schaffte es Richter Alfers, die 61-Jährige auf die Anklagenbank zu komplimentieren (was auch die Prozessordnung vorgibt) und umschiffte auch sonst manche Klippe – etwa, dass die Angeklagte ihren Namen erneut am liebsten gar nicht nennen wollte. Sie werde, sagte sie, „nicht die juristische Person annehmen als Geschäftsführerin ohne Auftrag“. Kein leichter Fall – trotz der vielen Richter im Saal.