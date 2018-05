Engelchen und Teufelchen versuchen Michael Knust mit ihren Datingtipps bei Susanne Lürßen anzupreisen. Foto: Thilko Gläßgen

Delmenhorst. Schon der Titel des neuen ProSzenium-Stücks ist ungewöhnlich, die zehn darin beschriebenen Szenen sind es noch mehr. Am 26. Mai tritt die Delmenhorster Theatergruppe damit in Bad Iburg auf, am 8. Juni ist Premiere in Delmenhorst.