Das Bürgertelefon ist am Freitag, 18. Mai 2018, ab 8 Uhr wieder unter Telefon (04221) 991600 freigeschaltet. Symbolbild: Marco Julius

Delmenhorst. Das von der Stadt freigeschaltete Bürgertelefon zur Evakuierung in Delmenhorst klingelt in einer Tour. „Alle vier Telefone sind so gut wie durchgehend in Betrieb“, bilanzierte Maike Stürmer-Raudszus, bei der Stadt zuständig für Medien und Kommunikation, bereits am Mittag.