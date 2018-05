Am Kiosk Schollendamm - Syker Straße — direkt an der Grenze des Evakuierungsbereichs — trudeln derzeit nur wenige Kunden ein. Kiosk-Besitzerin Blanka Wasmann beobachtet vor allem Bewohner, die aus dem Gebiet fahren. Sie glaubt, dass es noch voll wird am Kiosk. Immerhin lockt der Eurojackpot — mit 78 Mio Euro.