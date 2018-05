Bombenfunde hat es in Delmenhorst in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder gegeben. Ein Blick in die Stadtchronik des Stadtarchive Delmenhorst gibt Aufschluss über einige Vorkommnisse:

03.06.1992: An der Ecke Ahornstraße/Ellernstraße wird eine 125-kg-Bombe aus dem 2. Weltkrieg entschärft.

01.09.1969: Bei Baggerarbeiten auf dem Baugelände der Neuen Heimat an der Stedinger Straße finden Arbeiter eine Phosphorbombe aus dem 2. Weltkrieg,

22.05.1963: 18 Jahre nach Kriegsende explodiert auf einem Acker am Hoyersgraben südlich der Badeanstalt im Delmegrund eine Panzermine und tötet einen 31-jährigen Landarbeiter.

19.09.1955: Auf einer Wiese in Adelheide nahe der Udetstraße wird ein 5-Zentner-Bombenblindgänger aus dem 2. Weltkrieg gesprengt.

23.08.1954: An der Breslauer Straße entschärft der Oldenburger Sprengmeister Gries einen Bombenblindgänger.

20.05.1954: Eine 10-Zentner-Bombe aus dem 2. Weltkrieg wird bei Straßenbauarbeiten zwischen der Breslauer und der Jägerstraße gefunden und entschärft.

17.10.1952: Wie das dk berichtet, werden von einem Bombenräumkommando 5 Lastwagenladungen Flak-Munition und Granaten aus der Sandhauser Brake geborgen.