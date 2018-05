Delmenhorst. Oberbürgermeister Axel Jahnz widerlegt zunehmende Gerüchte über einen Kaufpreis von 30 Millionen Euro für das städtische Krankenhaus JHD. Ratsherr Axel Unger hatte am Dienstagabend vor dem Stadtrat die Millionengerüchte gestreut. Jahnz und sein Rechtsexperte wiesen die Mutmaßungen entschieden zurück.

Oberbürgermeister Axel Jahnz hat gestern aufkeimende Gerüchte um angebliche städtische Horrorzahlungen in Millionenhöhe für Ankauf und Schadensersatzansprüche im Zuge der JHD-Übernahme entkräftet und gleichsam ins Reich der Stammtischparolen verwiesen. Die Mutmaßungen um einen angeblich völlig überzogenen Kaufpreis sowie bevorstehende Regressmillionen hatte vor dem Stadtrat Ratsherr Axel Unger von der Gruppe Bürgerforum/Freie Wähler/Unger vorgetragen.

Schadensersatz der Opferfamilien?

Der Politiker kritisierte, dass den Fraktionen weder bekannt sei, wie viel die Stadt für die Krankenhausübernahme an den Insolvenzverwalter gezahlt habe, noch wofür. Es mehrten sich Gerüchte über einen Übernahmebetrag von rund 30 Millionen Euro. Der bevorstehende Mammutprozess gegen den am einstigen städtischen Klinikum tätigen Patientenmörder Niels Högel könne zudem Schadensersatzansprüche der betroffenen Angehörigen in Millionenhöhe auslösen. Unger verlangte namens seiner Fraktion, dass die Stadt sowohl gegen das Klinikum Oldenburg als auch gegen Högel klagen solle, damit nicht die Stadt Delmenhorst die Kosten der Mordserie zu tragen hat. Denn das Oldenburger Krankenhaus habe seinem damaligen Mitarbeiter Högel schließlich ein 1-a-Zeugnis zur Weiterempfehlung nach Delmenhorst ausgestellt und der Mörder selbst werde nach Prozessende nicht mittellos bleiben wegen der mutmaßlichen Filmrechte an seiner Geschichte.

OB erinnert an Ratsbeschluss

OB Jahnz wies die von Unger nunmehr bekräftigten Millionenrechte entschieden zurück. Die Übernahme habe die Stadt bei weitem keine 30 Millionen Euro gekostet. Die Summe sei „utopisch und völlig daneben“. Es gebe dazu einen Haushaltsbeschluss des Rates, „der uns bindet“. All dies habe er aber auch schon Ratsfrau Eva Sassen beantwortet, merkte der Verwaltungschef mir kritischem Unterton an.

Allenfalls Alt-Gesellschaft gefragt

Zuvor hatte Klaus Köhler, Fachdienstchef für Rechtsfragen, bereits zu den angeblichen Regressansprüchen gegen die Stadt aufgrund der Mordprozesse Stellung genommen: Wenn es überhaupt solche Forderungen geben sollte, dann bestünden sie allenfalls gegen die frühere insolvente JHD-Gesellschaft, aber nicht gegen die neugegründete Krankenhausgesellschaft in alleiniger städtischer Regie. Köhler: „Es wird nicht besser, das Gegenteil zu wiederholen.“

Stadt-Paket von 6 Mio.

Der Rat hatte für die JHD-Übernahme ein Paket von sechs Millionen Euro für das laufende Jahr geschnürt. Sicherung und Sanierung des Krankenhausbetriebs werden in den kommenden Jahren allerdings insgesamt mehr als 15 Millionen Euro kosten - mit Rettung des Klinikbetriebs und des Großteils der Jobs.