Beim „Delmenhorster Kindersommer“ stellen die Krippen, Kindergärten und Horte den Eltern ihre Arbeit vor und zeigen, nach welchen Konzepten sie arbeiten. Die Kinder dürfen an diesem Tag einfach nur spielen.

In erster Linie soll es ein Fest für die Kinder sein. „Und von denen gibt es in Delmenhorst eine Menge“, sagte Gerrit Gieseler-Mahlmann, Leiterin der Lebenshilfe-Kita Villa Kunterbunt, gestern Vormittag beim Pressegespräch zum vierten „Delmenhorster Kindersommer“. In zweiter Hinsicht ist es aber auch eine Präsentation aller 24 Delmenhorster Kindertagesstätten mit ihren unterschiedlichen Ausrichtungen und Methoden, wie sie sonst in der Form nicht möglich wäre.

Spieleparadies für kleine und auch größere Kinder

Unter der Regie des Lions-Clubs Delmenhorst-Burggraf wird am Freitag, 25. Mai, mitten im Herzen der Stadt der nunmehr vierte „Delmenhorster Kindersommer“ veranstaltet. Nach dem Startschuss 2009 hatte sich der Marktplatz im Drei-Jahres-Turnus in ein buntes Spieleparadies für kleine und auch größere Kinder verwandelt, für die die Unterschiede der einzelnen Einrichtungen noch keine Rolle spielen dürften. Dennoch: „Der Kindersommer ist eine tolle Gelegenheit, unsere Arbeit vorzustellen und die Vielfalt unserer Einrichtung zu präsentieren“, sagte Claudia Goertz von der Lebenshilfe-Kita Süd. Gerrit Gieseler-Mahlmann betonte: „Für die Kitas wäre es nicht machbar, so etwas alleine zu organisieren.“

Pädagogische Ausrichtungen im Fokus

Der Lions-Club Delmenhorst Burggraf hatte das „Delmenhorster Kinderfest“ vor neun Jahren ins Leben gerufen, um für eine höhere Akzeptanz der Krippen zu werben. „Das Problem haben wir heute nicht mehr“, meinte Bernd Biermann, Leiter der Awo-Kita Ströhen. „Im Gegenteil, heute fehlen uns ausreichend Betreuungsplätze.“

Welche pädagogischen Ausrichtungen die einzelnen Krippen, Kigas und Horte haben, zeigen sievon 14.30 und 17.30 Uhr. Für die kulinarische Verpflegung sorgt der Lions-Club, außerdem gestalten Kinder verschiedener Kitas ein Bühnenprogramm.