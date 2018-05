Wieder sauber: Der frisch gereinigte Spielplatz am Eckermannweg gefällt Sandra Kaulicke, ihrer zweijährigen Tochter Alicja und Jasmin Dähne gut. Foto: Sonia Voigt

Delmenhorst. Ein toller Spielplatz in schlechtem Zustand: So haben Rosi Timmermann und ihr Enkel die Spielanlage am Eckermannweg in Delmenhorst-Ströhen in den vergangenen Tagen erlebt. Inzwischen hat der Fachdienst Stadtgrün Müll und Scherben beseitigt. Grundsätzlich reiche die wöchentliche Pflege aus.