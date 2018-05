Die Pressgëng verlässt den Heimathafen Hamburg, um ein Konzert in Delmenhorst zu geben. Foto: Bill Brooks

Delmenhorst. Wenn Veranstalter und Musikliebhaber Dieter Fresse in den Eventbereich des Riva an der Weberstraße lädt, dann spitzen vor allem Blues-Fans die Ohren. Aber Freese kann natürlich auch anders: Das beweist er am Samstag, 26. Mai, denn für diesen Abend hat er Shanty-Band Pressgëng aus Hamburg nach Delmenhorst gelotst.