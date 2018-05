Vertreter der von der OLB geförderten Projekte berichteten jetzt bei einem Treffen in Delmenhorst begeistert über ihre Aktivitäten. Foto: OLB/Daniel Meier.

Delmenhorst/Ganderkesee. Drei unter vielen: Die Erlebnisausstellung Ahlhorner Teichwirtschaft, die 4x4-Konzerte in Ganderkesee und die Delmenhorster Jugendkunstschule - diese und weitere Projekte hat die Oldenburgische Landesbank AG (OLB) unterstützt. In der Region Weser/Landkreis Oldenburg engagierte sich die OLB mit rund 55.000 Euro. Bei einem Treffen in Delmenhorst berichteten die Förderpartner über ihre Aktionen.