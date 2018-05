Eine Serie von fünf Bränden hat Feuerwehr und Polizei in der Nacht zu Dienstag in Düsternort in Atem gehalten. Ein Verdächtiger ist festgenommen worden. Foto: Nonstopnews

Delmenhorst. Nach einer Brandserie in der Nacht zu Dienstag hat die Polizei in Düsternort den mutmaßlichen Brandstifter auf der Flucht gestellt. An fünf Stellen brannten zuvor Müllcontainer und Sperrmüll.