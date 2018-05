Delmenhorst. Ein paar Körbe und ihre Wurfscheiben, mehr brauchen Discgolfer nicht, um ihr Hobby auszuüben. Einer schnell größer werdenden Gruppe in Delmenhorst fehlt jedoch eine eigene Anlage für noch mehr Spielspaß – dem Nabu gefallen die Pläne nicht.

Cem Arik visiert den Korb an, spannt seinen Arm und wirft die Frisbeescheibe direkt in den ein paar Meter vor ihm stehenden Korb. Der 26-Jährige ist ein Naturtalent, sagen ihm die um ihn stehenden Spieler. Er hat das Hobby Discgolf, eine Mischung aus Frisbeewerfen und Golf, gerade erst entdeckt. „Wir wurden einfach eingeladen und jetzt sind wir hier“, sagen er und Freundin Jessica Stevenson, die auch gleich ein paar Freunde mitgebracht haben. Das Konzept des überzeugten Discgolfers und 42. in der Deutschland-Rangliste Andreas Harthus geht auf. „Ich hätte wetterbedingt mit weniger Leuten gerechnet, aber es spricht sich rum“, findet er. In den sozialen Medien aber auch mit Mundpropaganda etabliert er in kleinen Schritten sein Hobby in Delmenhorst.

Gruppe wächst ständig

Die kleine Gruppe um ihn ist größtenteils neu dazugekommen und hat gerade erst den Spaß am Sport entdeckt. „Es kommen immer neue Leute dazu. Ich biete einfach an, mal zu zeigen, worum es geht.“ Dazu hat er einen transportablen Discgolf-Korb und etwa 20 Wurfscheiben dabei. Jeder erklärt jedem, wie das Spiel funktioniert, jeder ist sofort per Du. Wer sich schon länger kennt und wer erst seit ein paar Minuten ist kaum zu unterscheiden.

Ärger mit dem Nabu

Im vergangenen Jahr hatten Harthus und sein Sportfreund Philip Voß, Platz 15 bei der Deutschen Meisterschaft 2017, ein Turnier in der Graft organisiert, genehmigt bekommen und kurz vorher doch wieder abgesagt. Sie hätten mitbekommen, dass Naturschützer das Turnier in den Graftanlagen stören wollten. „Wir hätten sogar Teilnehmer aus Schweden dabei gehabt“, ärgert sich Harthus. Das Risiko, dass das Turnier zwischendurch abgebrochen werden müsste und die vielen auswärtigen Spieler enttäuscht nach Hause zurückgekehrt wären, sei einfach zu groß gewesen. „Bevor es eskaliert wäre, haben wir lieber den Rückzug angetreten.“ Im Vorfeld hatte der Nabu heftige Kritik an der Genehmigung des Turniers geäußert. Unter anderem wurde befürchtet, dass die Scheiben Bäume beschädigen können. In manchen Orten seien Bäume deswegen gefällt worden. „Jetzt wollen wir erst mal einen Fuß in die Tür bekommen“, sagt Harthus und wirft eine Scheibe in hohem Bogen über eine Grünfläche.

Vorerst kein weiteres Turnier geplant

Das Turnier sollte der Präsentation dienen. Ein eigener Kurs in Delmenhorst, am besten im hinteren Bereich der Graftanlagen – das wäre der Traum der beiden Delmenhorster Profis und auch die Neulinge würden sich freuen. „Sonst kann man an der Graft – abgesehen von Tretboot und Minigolf – nicht viel machen“, findet Cem Arik. Wünschenswert sei laut Andreas Harthus ein Kurs mit 18 Körben, dazu passenden Startpositionen und einem Hinweisschild mit Anleitung. „Das kostet 20.000 Euro für 18 Körbe. Das könnte ein super Freizeitangebot in der Stadt werden“, findet er noch immer. Die Plätze in Stuhr und Bremen seien selbst nach starken Regenschauern sofort gut besetzt, sobald es trockener werde.

Günstiges Hobby mit viel Bewegung

Aufklärung und Nachwuchsgewinnung sind dem Delmenhorster Spieler wichtig. „Man ist draußen und muss sich mit der Natur auseinandersetzen. Und das Hobby ist kostengünstig: Das Einsteigerset kostet nur 35 Euro“, zählt Harthus auf. Außerdem kosten die Spiele selbst keinen Eintritt. Meistens spiele man zu zweit, da immer ausgeschlossen sein muss, dass die Scheibe aus Versehen Passanten trifft. Der zweite Spieler hilft in unübersichtlichen Passagen. In drei bis vier Würfen muss es die Scheibe in die Nähe des Korbes und schließlich auch hinein schaffen. „Man ist viel unterwegs“, weiß der erfahrene Spieler. Die Lernkurve gehe bei allen immer steil nach oben.

Öffentlichkeitsarbeit im Fokus

Die Delmenhorster Politik stand Discgolf im vergangenen Jahr positiv gegenüber. Das Turnier sollte ein Testlauf sein, die Entscheidung über eine Anlage wurde vom Ergebnis des Turniers und dem Interesse daran abhängig gemacht. Bevor ein Weiteres in Planung genommen wird, soll nun erst Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden. Einmal wöchentlich, mittwochs um 17.30 Uhr neben dem Theater Kleines Haus treffen sich die Discgolfer, um zusammen in den Graftanlagen weite Bahnen oder Körbe zu werfen. Eingeladen sind alle Interessierten, Vorkenntnisse sind nicht notwendig, es darf kostenlos reingeschnuppert werden. Auch Kritiker seien eingeladen, sich das Spiel persönlich anzuschauen, betont Harthus.

Nabu weiterhin gegen Discgolf in der Graft

Bettina Janßen, Vorsitzende des Nabu Delmenhorst, sieht keinen Grund, sich das Spiel persönlich anzuschauen. „Es gab schon mal eine Einladung und wir haben damals beschlossen, nicht hinzugehen“, erklärt Janßen. Die Argumente der Discgolfer würden die Argumente des Nabu nicht widerlegen. Das Thema sei durch den Ausschuss gegangen und da sich seitdem die Positionen nicht geändert hätten, würden Gespräche ausgeschlossen. „Deswegen bringt es nicht viel, sich das anzusehen.“ Dem Nabu lägen Erfahrungen aus anderen Städten mit Discgolf vor und die seien nicht positiv. „Die Naherholung wird dadurch erheblich gestört“, findet die Vorsitzende. Während des Spielbetriebs sei entlang der Bahnen keine andere Aktivität möglich. In der Nähe gebe es bereits Discgolfanlagen. „Deswegen ist nicht einzusehen, warum es in der Graft auch eine geben muss.“

Stadtverwaltung hat keine Bedenken

Wie Katrin Stöver, Fachdienstleiterin Stadtgrün und Naturschutz auf Nachfrage mitteilt, sind die Grünflächen frei zugänglich und dienen der Naherholung. „Die Spieler bringen mobile Ausstattungselemente mit und hinterlassen keinen Müll. Es gibt keine Beschwerden wegen Nutzungskonflikten, zum Beispiel durch herumfliegende Wurfscheiben.“ Das Spiel sei gestattet, solange keine anderen gefährdet oder eingeschränkt werden oder in irgendeiner Form berechtigte Beschwerden eingehen. Aus Sicht der Stadtverwaltung sind die Planungen zu Turnier und Anlage erst mal vom Tisch: „Der Antragsteller hatte seinen Antrag zurückgezogen, das geplante Turnier fand nicht statt.“