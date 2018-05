joh Delmenhorst. Lederhülsenbaum, Himalajaceder oder Schnurbaum: Bei der gehölzkundlichen Führung der Initiative „Pro Tree“ durch die Innenstadt konnten Interessierte am Sonntag echte Pflanzenraritäten bestaunen.

Delmenhorst. Die Chance Delmenhorst einmal von einer botanischen Seite zu entdecken, bietet regelmäßig die Organisation „Pro Tree – Pro Baum“ an. Am Sonntag führte ein solcher gehölzkundlicher Spaziergang in die Innenstadt. Vom Bahnhof, entlang der Stadtkirche und bis zum Parkplatz am Vorwerk zeigen sich dem geschulten Auge zahlreiche Baumraritäten, die momentan in voller Blüte stehen. Wer diese nicht gleich erkennt, ist bei Karl Bringmann an der richtigen Adresse. Der Bremer leitete die Führung und erklärte fachmännisch die Besonderheiten der einzelnen Baumarten.

Besondere Rotbuche an der Parkstraße entdeckt

„Ulmen versuchen auf gewitzte Weise, möglichst viel Licht aufzuschnappen“, wusste Bringmann über die Anordnungen von Blättern, die auch schon einmal kreisrund erfolgen kann. „Jedes Gehölz ist anders“, führte er aus. Feine Unterschiede zwischen Haupt- und Unterart fielen dem 80-Jährigen sofort auf, zur endgültigen Identifizierung hat er immer ein Pflanzenbestimmungsbuch dabei: „Obwohl ich vieles im Kopf habe, muss man doch manchmal nachschlagen.“ Bringmann kennt sich in der Stadt aus, beschreitet Schleichwege und findet in übersehenen Ecken Raritäten. Die Rotbuche „Tricolor“ an der Parkstraße ist so eine Seltenheit. Entzückt darüber zeigte sich Führungsteilnehmerin Rianne van derVen/Singh. „Bei den Spaziergängen lernt man immer etwas dazu“, meinte die Bremerin.

„Pro Tree“ tritt gegen Fällaktionen ein

Ob Pappelsilberweide, Amberbaum, Schwarzkiefer, Hartriegel, oder Esche – der Baumbestand in der Innenstadt ist umfangreich. Für den Erhalt der Gehölzvielfalt setzt sich die Organisation „Pro Tree“, ehemals „Park-Schutz-Aktion“ (PASCHA), seit 2005 ein. Gegründet wurde die Bürgerinitiative, um behördlichen Absichten entgegenzuwirken, in Knoops Park in Bremen-St. Magnus eine Fällaktion durchzuführen. Seitdem ist die kleine Initiative in und um Bremen unterwegs, bietet Führungen an, setzt sich für Ökowiesen in Parkanlagen und den Baumschutz ein, prangert aber auch Missstände an.

Bringmann sieht Missstände in Delmenhorst

Diese gäbe es zahlreich in Delmenhorst, findet Bringmann. Abholzungen oder unüberlegte Pflanzungen würden sich immer öfter häufen. „Leider haben wir zu geringe Einflussmöglichkeiten in der Stadt“, beklagt sich der 80-Jährige. Ziel der Spaziergänge sei es deshalb auch immer Interessierte aufzuklären und sie für etwaige Probleme zu schulen.