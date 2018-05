Ein Motorroller erfasste die 13-Jährige kurz vor ihrer Schule. Laut Zeugen überquerte sie die Straße bei Rot. Foto: Günther Richter

Delmenhorst. Eine 13-Jährige aus Delmenhorst ist am Montagmorgen an der Syker Straße in Höhe der IGS schwer verletzt worden. Laut Polizei erfasste sie ein Motorroller, als sie bei Rot über die Straße ging.